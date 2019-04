A carregar o vídeo ...

As forças de segurança da Venezuela leais ao governo de Nicolás Maduro lançaram, entretanto, gás lacrimogéneo contra os apoiantes de Guaidó e os militares que o acompanham no levantamento contra o regime. As imagens podem ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis.

17:36

As imagens do tanque a avançar contra opositores em Caracas











