O atual presidente do Sporting foi criticado por alguns dos adeptos do clube presentes na Assembleia Geral do mesmo.

10.10.2019 22:36

10.10.2019 22:36

Sportinguistas chamam "ditador" a Frederico Varandas











