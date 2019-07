A carregar o vídeo ...

O treinador já contou com o português nos treinos do Atlético de Madrid. E "apertou" com o jovem de 19 anos durante os exercícios com bola.

08.07.2019 23:08

Simeone já treinou João Félix: "É para roubar, para roubar"











