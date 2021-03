11:22

Se a Cláudia Vieira e o Reynaldo Gianecchini disputam a minha atenção isso é...

… Amor de Quarentena, uma experiência audiovisual por WhatsApp que nasceu no Brasil e que, em fevereiro, estreou em Portugal. Testei a experiência e registei tudo para lhe contar a história do tempo em que tive um caso com a Cláudia Vieira e o Reynaldo Gianecchini - e ao mesmo tempo.