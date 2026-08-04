Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de agosto de 2026 às 09:46CM

Sabe o que significam as bandeiras que encontra na praia?

Todas as praias concessionadas em Portugal são obrigadas a exibir um sistema de bandeiras. Verde, amarela, vermelha, roxa ou preta, cada uma transmite informações importantes sobre as condições do mar e do areal.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30