Angelo Chapman é um fervoroso adepto do Rangers, da Escócia. No clássico do Old Firm, frente ao Celtic de Glasgow, a sua equipa venceu e o menino de 19 meses celebrou o golo da vitória de Ryan Jack de maneira, no mínimo, apaixonada.

Reação de menino de 19 meses a golo da sua equipa torna-se viral













