Os estudantes de um liceu na Florida, EUA, encontraram um rato numa máquina de venda automática de comida. Num vídeo partilhado no Twitter, é possível ver o animal detrás do vidro, entre os alimentos embalados e das bebidas. Depois do incidente, a escola mandou trancar a máquina e foi chamada uma empresa de desinfestação.

19:14

Rato encontrado em máquina de venda automática numa escola dos EUA













