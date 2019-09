A carregar o vídeo ...

A organização Sandy Hook Promise - fundada por familiares das vítimas do tiroteio de 2012 na escola secundária Sandy Hook, nos Estados Unidos - fez um vídeo contra as armas no regresso às aulas, que revela como o material escolar pode ser usado nos tiroteios. Este vídeo pode ferir a sensibilidade dos leitores mais sensíveis.

Quando o material escolar serve para ajudar nos tiroteios











