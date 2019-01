A carregar o vídeo ...

A claque do Ermesinde esperou este domingo pelo autocarro da equipa do São Pedro da Cova, antes do jogo da distrital da AF Porto entre as duas equipas, e a polícia teve de intervir, recorrendo a bastonadas e tendo disparado pelo menos um tiro de intimidação. O momento foi filmado de dentro do autocarro do São Pedro da Cova. [Vídeo contém linguagem suscetível de ferir sensibilidades]

18:13

PSP trava espera de adeptos do Ermesinde aos rivais do São Pedro da Cova com bastonadas e tiro Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.