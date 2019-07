A carregar o vídeo ...

As autoridades garantem que não transportam doenças, não mordem e são uma espécie comum no deserto. Mas a praga de gafanhotos que invadiu Las Vegas, nos EUA, este fim-de-semana, está a deixar residentes e turistas espantados e em estado de alerta. E a invasão pode durar várias semanas - e continuar a alimentar as redes sociais de vídeos.

Praga de gafanhotos invade ruas de Las Vegas











