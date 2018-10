A carregar o vídeo ...

A tensão entre os protestantes e as forças de segurança levou as grades a cederem junto à escadaria da Assembleia da República. Participam no protesto cerca de cinco mil trabalhadores.

20:38

Polícias em protesto levantaram barreiras no Parlamento Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.