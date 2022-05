Há 32 minutos

Piquenique contra revisão das ciclovias da Almirante Reis

As alterações previstas para as ciclovias na Almirante Reis motivaram, ontem, um protesto em forma de piquenique. Os manifestantes estão contra as ciclovias passarem apenas para uma das faixas da avenida lisboeta e as ambulâncias puderem usar esta via para circular.