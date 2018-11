A carregar o vídeo ...

Almor Cardoso adaptou a canção "O Pica do Sete" do músico António Zambujo como forma de protesto. Vídeo já tem mais de 185 partilhas no Facebook.

14:30

Pica da Justiça: o hino dos funcionários judiciais Partilhar













