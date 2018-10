A carregar o vídeo ...

Os "leões" venceram o Loures (2-1) e conquistaram o direito de continuar na Taça de Portugal mas, no final da partida, os adeptos demonstraram o seu descontentamento. Já depois de terem saído para o túnel, vários jogadores leoninos voltaram atrás, entre eles Nani, Jovane, Bruno Fernandes ou Jefferson, e foram oferecer as camisolas às claques, mas voltaram a ouvir o mesmo cântico. Veja o vídeo do Record.

Peseira e jogadores do Sporting vaiados: "Joguem à bola por amor à camisola"













