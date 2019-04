A carregar o vídeo ...

"Peço-vos, como um irmão, que mantenham a paz. Peço-vos do fundo do meu coração, deixem-nos avançar", interpelou o papa depois de beijar os pés do presidente Salva Kiir e do líder rebelde Riek Machar.

14:52

Papa Francisco beija pés de rivais do Sudão do Sul











