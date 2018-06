A carregar o vídeo ...

O jovem Marc Daniels invadiu um recital de ballet para "salvar" a sua filha. A pequena criança ficou com medo do palco e começou a chorar, o que levou o pai a saltar imediatamente para o palco e ajudá-la a acabar a apresentação, mostrando os seus dotes de bailarino. As imagens acabaram por se tornar virais.

12:33

Pai invade o palco e dança com a filha num recital de ballet













