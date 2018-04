A carregar o vídeo ...

O jogo entre a equipa de Direito e da Agronomia acabou com cenas de pancada entre os adeptos no final do jogo. Federação suspendeu o campeonato nacional.

11:15

Os confrontos que levaram à suspensão do campeonato de râguebi Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.