A Assembleia Geral da Liga desta sexta-feira acabou mal devido a um desentendimento grave entre os representantes do Benfica e Sporting, Paulo Gonçalves e Bruno Mascarenhas, respetivamente, que envolveu também o presidente do Sp. Braga. A CMTV divulgou o áudio da troca de palavras. A primeira voz que se ouve no vídeo é a de Bruno Mascarenhas, seguindo-se a resposta de Paulo Gonçalves.

Oiça os insultos e ameaças entre representantes do Sporting e Benfica













