A dias do concerto de passagem de ano na Avenida dos Aliados, no Porto, Miguel Araújo recebeu a SÁBADO na sua casa-estúdio na Foz do Douro. Depois, guiou-nos pelos seus lugares preferidos da cidade.

14:10

O Porto de Miguel Araújo











