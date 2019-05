A carregar o vídeo ...

Os vila-condenses foram buscar algumas das frases mais conhecidas do técnico para anunciar o seu ingresso no clube. Veja as imagens.

15:07

O original vídeo de apresentação de Carlos Carvalhal no Rio Ave Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.