Há 20 minutos

O objetivo desta competição? Voar sobre outros carros sem se magoar (muito)

Em West Sussex, no Reino Unido, vários condutores tentaram voar a 31 de maio por cima de uma linha de carros. A Car Jumping Competition avalia os participantes conforme a altura que atingem, distância percorrida e reação do público. No fim o vencedor levou um troféu e quase 60 euros para casa.