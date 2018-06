A carregar o vídeo ...

Depois de ser separada do filho na fronteira dos EUA, Beata Mejia-Mejia voltou a abraçar Darwin, de sete anos. A mulher, do Guatemala, processou o governo americano e pediu a um juiz a libertação do filho de um abrigo em Phoenix.

11:19

O momento em que uma mãe volta a abraçar o filho após um mês separados













