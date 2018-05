A carregar o vídeo ...

Perante Pedro Proença, os jogadores do FC Porto levantaram o troféu referente ao título de campeões nacionais de futebol. É o 28º da história do clube. Veja as imagens partilhadas pelas redes sociais dos "dragões".

00:14

O momento da consagração. Herrera ergue a taça de campeão Partilhar













