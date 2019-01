A carregar o vídeo ...

No discurso de defesa à moção de confiança imposta à sua liderança no PSD, o presidente dos sociais-democratas lembrou que as sondagens não são tudo e atacou Montenegro.

O discurso de Rui Rio na defesa à moção de confiança no PSD Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.