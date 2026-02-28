Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de fevereiro de 2026 às 20:27

Novas imagens mostram ataques israelitas contra forças do regime no oeste do Irão

O exército israelita divulgou novas imagens que, segundo as autoridades militares, mostram ataques a posições de forças ligadas ao regime iraniano no oeste do país, no âmbito da atual ofensiva militar no Médio Oriente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30