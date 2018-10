A carregar o vídeo ...

Em Veneza, as águas aumentaram em cerca de 149 centímetros acima do nível do mar após fortes chuvadas que têm afectado o país, e que já fez várias vítimas mortais. Algumas praças parecem uma piscina. Os restaurantes? A água fica pelo joelhos. Contudo, nesta pizzaria ninguém pára de trabalhar.

16:37

Nem a água pelos joelhos impede esta pizzaria em Veneza de parar Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.