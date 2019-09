A carregar o vídeo ...

Rafael Nadal venceu este domingo o russo Daniil Medvedev na final do US Open, conquistando o seu 19.º major no circuito mundial de ténis. Está agora a apenas um de igualar o seu maior rival, o suíço Roger Federer.

Nadal já só está a um Grand Slam de igualar Federer: veja os títulos do espanhol Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.