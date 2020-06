A carregar o vídeo ...

Uma cama num estrado com mesas de cabeceira e candeeiros. "Não há outro sítio para aproveitar um quarto tão bem ventilado", garantem os criadores do projeto Zero Real Estate.

08:59

Na Suíça há "quartos de hotel" ao ar livre Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.