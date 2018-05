A carregar o vídeo ...

Anúncio do canal argentino TyC Sports critica políticas anti-homossexuais da Rússia. Com humor e ironia, o filme ataca a proibição de toda a propaganda gay na Rússia, "colorida" com imagens de amor dentro e fora dos relvados.

16:50

Mundial 2018: Argentina cria vídeo contra homofobia. O recado é para Putin Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.