Judie Johnson de Hahei, na Nova Zelândia, estava a nadar na costa de Coromandel, quando um grupo de orcas começou a acompanhá-la tranquilamente no oceano. No início, a mulher ficou bastante assustada, mas depois percebeu que os animais da família dos golfinhos estavam apenas a segui-la, rodando e dando voltas debaixo de água. As imagens foram captadas por Dylan Brayshaw com recurso a drone.

Mulher da Nova Zelândia a nadar no oceano é surpreendida por orcas













