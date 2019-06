A carregar o vídeo ...

O japonês Yusaku Nakamura sentiu na pele (e nos dentes) os efeitos colaterais da sua profissão de lutador de MMA, quando no duelo com Thanongsaklek Chuwattana ficou sem vários dos seus dentes frontais em face de uma cotovelada que o deixou claramente afetado. Tudo aconteceu num combate do circuito RIZIN, no qual curiosamente Nakamura acabou mesmo por vencer...

MMA: Japonês levou cotovelada, perdeu vários dentes e... ganhou o combate











