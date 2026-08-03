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03 de agosto de 2026 às 22:50

Militares espanhóis acompanham menino marroquino em lágrimas até à fronteira de Ceuta

Um menino marroquino de 12 anos foi escoltado, esta segunda-feira, pelo exército espanhol até à fronteira de Ceuta, enquanto chorava e implorava para não ser devolvido a Marrocos. O repatriamento acabou por ser suspenso depois de moradores alertarem as autoridades de que se tratava de um menor não acompanhado.

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