22 de outubro de 2025 às 14:55

Militares da Guarda Nacional dos EUA tentam resgatar gato preso em árvore

Militares da Guarda Nacional norte-americana destacados em Washington tentaram resgatar, na terça-feira à noite, um gato que se encontrava preso numa árvore. Desde agosto que mais de 300 membros da Guarda Nacional estão na capital norte-americana.

