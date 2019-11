A carregar o vídeo ...

Com o lema "tolerância zero", a manifestação conjunta da PSP e da GNR começou esta quinta-feira no Marquês de Pombal e vai rumar até à Assembleia da República.

14:24

Militar da GNR há 32 anos explica porque se juntou ao protesto dos polícias Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.