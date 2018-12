A carregar o vídeo ...

O Sporting publicou nas suas redes sociais o vídeo de Natal do clube, onde transforma o ataque à Academia de Maio passado numa "invasão de crianças" a Alcochete. Tudo a terminar da melhor maneira, com jovens e plantel leonino a confraternizarem e a trocarem prendas em pleno balneário. "Este Natal, fizemos a ligação entre o melhor que existe em nós, as nossas crianças, e algo que nos é muito próximo, a nossa Academia e o nosso futuro. É Natal quando a família está unida. Boas Festas", é a mensagem do Sporting que acompanha este vídeo.

19:40

Mensagem de Natal: Sporting "transforma" ataque à Academia numa invasão de crianças Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.