Os mergulhadores conseguiram salvar 13 jovens da gruta de Tham Luang, em Chiang Rai, na Tailândia. Através de filmagens feitas com as câmaras corporais, a Marinha tailandesa revelou filmagens do resgate.

11.07.2018 13:18

11.07.2018 13:18

Marinha tailandesa divulga vídeo do resgate na gruta













