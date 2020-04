A carregar o vídeo ...

O Presidente da República anunciou, esta terça-feira, que o estado de emergência vai terminar à meia-noite do dia 2 de maio e que Portugal entrará numa fase de abertura por pequenos passos. "Espera-se não ser necessário no futuro recorrer novamente ao estado de emergência. Se for necessário, isso será ponderado", afirmou.

Marcelo anuncia fim do estado de emergência e abertura por pequenos passos











