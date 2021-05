Há 17 minutos

Manifestantes assinalam um ano da morte de George Floyd

A 25 de maio de 2020, em plena pandemia, George Floyd morria às mãos da polícia do Minnesota. Um ano depois e após a condenação do agente que o manteve deitado no chão com um joelho por cima do pescoço enquanto ele dizia: "Não consigo respirar", milhares saíram à rua para que a data não se esqueça.