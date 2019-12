A carregar o vídeo ...

Os jornalistas Bruno Faria Lopes, Carlos Rodrigues Lima e Maria Henrique Espada comentam a injeção de 600 milhões no Novo Banco prevista no Orçamento do Estado para 2020.

Mais um ano, mais dinheiro para o Novo Banco











