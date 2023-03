18:26

Luís Montenegro garante que PSD está pronto para disputar eleições

O presidente do PSD, Luís Montenegro, esteve esta quinta-feira reunido com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em Bruxelas. Em declarações aos jornalistas, o social-democrata afirmou estar pronto para governar: “houver eleições, o PSD está preparado para as disputar”.