Lorene Bazolo: "Só comecei a correr com 24 anos. E fui logo campeã nos 100 e 200 metros"

Viu a casa da família ser destruída durante a guerra civil do Congo e com 15 anos, após a morte da mãe, foi viver com as tias no Benim. Descobriu o atletismo tarde e só aperfeiçoou a técnica em Portugal. Agora, com 38 anos, não se cansa de bater recordes. Veja a entrevista.