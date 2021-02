14:50

Julgamento de Trump revela imagens inéditas da invasão ao Capitólio

No decorrer do julgamento de destituição do ex-presidente Donald Trump foram mostradas imagens inéditas da invasão do Capitólio, por apoiantes seus a 6 de janeiro. Se for considerado culpado pela incitação à invasão, Trump perde os direitos dos ex-presidentes e não pode recandidatar-se.