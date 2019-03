A carregar o vídeo ...

Um jogador da equipa de iniciados Guiniguada Apolinario A foi esta quinta-feira suspenso por dois anos pelo Comité de Disciplina de Las Palmas, devido a uma agressão a um jogador do Atlético Fomento A, em duelo disputado a 9 de março. Analisados os factos, o organismo não teve dúvidas em punir severamente o jogador pela cabeçada dada no seu adversário, que em consequência deste ataque ficou com uma contusão na cara, no pescoço e no couro cabeludo.

29.03.2019 16:13

29.03.2019 16:13

Jovem espanhol suspenso por dois anos por dar cabeçada em adversário











