O treinador português soma e segue no Al Hilal, onde ainda não conheceu a derrota. No clássico frente ao Al Ittihad, um jogador adversário deitou-o ao chão mas Jesus levantou-se com uma cambalhota e reagiu com humor.

Jorge Jesus foi "atropelado" por jogador e respondeu assim













