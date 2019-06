A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Flamengo foram para o jogo com o Fluminense muito entusiasmados mas o resultado (0-0) e a exibição não agradou. A CMTV acompanhou a partida e registou o pedido dos simpatizantes do Fla ao treinador Jorge Jesus, que assistiu a tudo no camarote.

15:05

Jorge Jesus centro das atenções no Brasil: "É preciso trabalhar mais e falar menos" Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.