Há 54 minutos

Jogadores do Benfica invadem conferência de imprensa e dão 'banho' a Roger Schmidt

Um dos momentos dos festejos da equipa do Benfica aconteceu na sala de imprensa, depois do jogo. Quando Roger Schmidt falava aos jornalistas os jogadores decidiram dar um banho ao treinador, acabando aí com as declarações aos jornalistas.