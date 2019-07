A carregar o vídeo ...

Joe Westerman, jogador de râguebi do Hull FC, deslocou a rótula durante um jogo contra o Hull KR e colocou-a no sítio à palmada. O jogador disse que foi algo "instintivo" e que se sente "bem". As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.

14:24

Jogador de râguebi mete a rótula no sítio à palmada e treinador diz que é rotina











