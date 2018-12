A carregar o vídeo ...

A Sampdoria empatou (2-2) no terreno da Lazio, com Saponara a fazer a igualdade nos descontos. A euforia foi tanta que o jogador foi celebrar com os adeptos e ia acabando sem equipamento.

11:16

Jogador da Sampdoria marcou nos descontos e ficou... praticamente nu a celebrar Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.