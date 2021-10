13:34

Joana Espadinha: “Não consigo livrar-me da melancolia”

Depois do sucesso estrondoso com os Cassete Pirata e o seu segundo álbum, O Material Tem Sempre Razão, Joana Espadinha regressa com um disco que enfatiza a alegria e tenta fazer regressar a luz. Veja o vídeo.