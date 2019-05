A carregar o vídeo ...

O episódio de todas as decisões estreia no próximo domingo. O trailer dá poucos indícios do que vai acontecer nos últimos 79 minutos da série.

15:29

Já aí está o trailer do último episódio d'A Guerra dos Tronos











